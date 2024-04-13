أمور ينبغي معرفتها بشأن المساحيق السامة

تستخدم المرأة أنواعا عديدة من المساحيق السامة التي تعتقد أنها ستخفي عيوب وجهها، وتزيدها جمالا وحسنا، في حين أنها تضربجسدها دون أن تعلم.

فمواد التجميل السامة، تحتوي على مواد خطيرة يقوم الجسم بامتصاصها عبر المسامات ويتوزع عبر مجرى الدم إلى الأعضاء الداخلية، أو يتم تسربها إلى الداخل عن طريق أحمر الشفاه.

ما هو المكياج السام؟

يشير المكياج السام إلى مستحضرات التجميل التي تحتوي على مكونات ضارة يمكن أن تسبب آثارا صحية سيئة.

وتشمل هذه المكونات الرصاص والزئبق والبارابين المعروفة بأنها تسبب تهيج الجلد والحساسية والاضطرابات الهرمونية وحتى السرطان.

ومن المثير للدهشة أن هذا النوع من المساحيق لا يوجد فقط في العلامات التجارية الرخيصة، بل يمكن العثور عليه في ماركات مستحضرات التجميل باهظة الثمن أيضا.

لذلك من الضروري قراءة الملصقات والبحث عن المكونات قبل استخدام أو شراء أي منتج مكياج، بحسب موقع amaliebeauty.

كيف تدخل مواد التجميل إلى الجسم؟

يمكن أن يتم امتصاص السموم من خلال الجلد عند وضع المكياج، أو رش العطر، أو استخدام مزيل العرق، أو فرك المستحضر أو الكريم، وقد تدخل إلى الجسم عن طريق استخدام أحمر الشفاه.

تعمل الأجهزة البيولوجية في الجسم على التخلص من السموم (من خلال معالجة الإنزيمات بشكل رئيسي عن طريق الكبد والكلى والجلد)، ولكن عندما تطغى عمليات إزالة السموم الطبيعية هذه، يمكن أن تتطور إلى مشاكل كبيرة.

تشمل التأثيرات السامة على الدماغ ضعف الذاكرة والتركيز،والسلوك غير المنتظم، والارتباك في الكلمات، ومشاكل المزاج، والصداع، والدوار، وفقا لموقع brainmd.

ما مكوناته السامة الأكثر شيوعا؟

فيما يلي قائمة ببعض المكونات السامة الأكثر شيوعا الموجودة في مستحضرات التجميل:

البارابين

هي مواد حافظة شائعة الاستخدام في مستحضرات التجميل لإطالة مدة صلاحيتها وعادة ما تسبب اختلالات الغدد الصماء وترتبط بالسرطان.

الفثالات

عبارة عن مواد ملدنة تستخدم غالبا في تركيبات العطور، يمكن أن تعطل نظام الغدد الصماء وقد تم ربطها بالسمية الإنجابية.

العطر

يُعد العطر عنصرا شائعا في العديد من منتجات العناية الشخصية، ولكنه قد يسبب مشكلة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، ويمكن أن يحتوي العطر أيضا على الفثالات والمواد الكيميائية الضارة الأخرى.

كبريتات لوريل الصوديوم

هي عنصر يستخدم على نطاق واسع في العديد من المساحيق، ويمكن أن تكون شديدة الجفاف ومهيجة للجلد.

كيف تتجنبين المساحيق السامة؟

– التقليل من استخدامها أو التحول إلى بدائل أكثر أمانا وغير سامة.

– تحققي من جميع الملصقات بعناية وابحثي عن أي مكونات غير مألوفة باستخدام مصدر مثل EWG’s Skin Deep

– اصنعي مستحضرات التجميل مثل مقشرات الجسم وأقنعة الوجه في المنزل باستخدام مكونات غذائية بسيطة.

– كوني حذرة مع المنتجات التي تدعي أنها “نقية” أو “عضوية” أو “طبيعية”، حيث لا يوجد دعم قانوني لهذه الادعاءات.

– استخدمي المنتجات التي حصلت على شهادة عضوية أو شهادة من منظمة معترف بها تروج للمنتجات غير السامة، وفقا لموقع medicalnewstoday.