أميرا ويلز ينشران صور ابنهما الأصغر لويس

نشر أميرا ويلز، وليام وزوجته كيت ميدلتون صور ابنهما الأصغر لويس بمناسبة عيد ميلاده الخامس، الموافق ليوم الأحد 23 أفريل.

والتقطت، ميلي بيلكنغتون، صورتين للأمير الصغير في وقت سابق من الشهر الجاري في قلعة وندسور، حيث ظهر في إحداهما داخل عربة يد تدفعها والدته بينما الثانية عبارة عن لقطة عن قرب لوجه الأمير الصغير وهو يبتسم.

ولويس هو حفيد الملك تشارلز والرابع في ترتيب تولي العرش بعد والده وليام وشقيقه جورج وشقيقته تشارلوت.