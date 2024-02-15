أمير الكويت يحل مجلس الأمة

قام أمير الكويت، مشعل الأحمد جابر الصباح، بحل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري وقعه، اليوم الخميس 15 فيفري.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، فقد نص المرسوم الأميري في مادته الأولى بـحل مجلس الأمة وذلك “بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة. وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء”.

نص المرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2024 بحل مجلس الأمة #كونا #الكويت pic.twitter.com/0gFkZ6J6Gc — كونا KUNA (@kuna_ar) February 15, 2024

وتنص المادة 107 من دستور الكويت على أن حل المجلس يجب أن يتم من خلال مرسوم أميري مع تبيان أسباب الحل، وعلى وجوب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ حل المجلس.