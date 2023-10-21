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أمير دولة قطر يغادر “قمة القاهرة للسلام” دون إلقاء كلمته

الشروق أونلاين
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أمير دولة قطر يغادر “قمة القاهرة للسلام” دون إلقاء كلمته
أمير قطر خلال مشاركته في "قمة القاهرة للسلام"

غادر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، “قمة القاهرة للسلام” بمصر، بشأن تطورات في الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من دون أن يلقي كلمة خلال القمة. 

وكان أمير قطر قد وصل صبيحة السبت إلى القاهرة، للمشاركة في القمة، حيث رافقه حسب الديوان الأميري رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووفد رسمي.

وغادر الأمير تميم بن حمد آل ثاني “قمة القاهرة للسلام” دون أن يلقي كلمته، حيث ألقى العديد من القادة كلمات في الجلسة الافتتاحية قبل الانتقال إلى مشاورات مغلقة، ولم تلق قطر كلمة خلال هذه الجلسة.

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