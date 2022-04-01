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الجزائر

أمير دولة قطر يهنئ الرئيس تبون بحلول شهر رمضان الفضيل

الشروق أونلاين
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أمير دولة قطر يهنئ الرئيس تبون بحلول شهر رمضان الفضيل

تلقى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، قدّم فيها تهانيه، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنيا، للسيد الرئيس وللشعب الجزائري، مزيدا من الارتقاء والهناء.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “وبدوره، قدم السيد الرئيس شكره لصاحب السمو، الأمير، راجيا له، وللشعب القطري الشقيق، دوام الاستقرار والرخاء”.

عبد الفتاح السيسي يهنئ رئيس الجمهورية بحلول شهر رمضان

تلقى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي رئيس، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، قدّم فيها تمنياته، للرئيس وللشعب الجزائري بدوام الهناء والاستقرار.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “ومن جهته، شكر السيد الرئيس نظيره المصري على مشاعره النبيلة، متمنيا له  وللشعب المصري الشقيق، المزيد من الخير واليمن والبركات”.

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