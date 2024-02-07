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رياضة
الصفقة باءت بالفشل

أمير سعودي أراد جلب بونجاح إلى الشباب السعودي

طارق. ب
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أمير سعودي أراد جلب بونجاح إلى الشباب السعودي

كشفت تقارير إعلامية سعودية، أن أحد الأمراء تكفل براتب مهاجم الخضر ولاعب نادي السد القطري بغداد بونجاح، من أجل استقدامه إلى نادي الشباب السعودي، خلال الميركاتو الشتوي.

ورغم أن صفقة انتقال الدولي الجزائري باءت بالفشل، إلا أن تصريحات الإعلامي السعودي طلال آل شيخ التي أدلى بها لدى نزوله ضيفا على برنامج “رياضة سكوب”، أكدت بأن بونجاح، كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الشباب في الفترة السابقة، بعدما تكفل أحد الأمراء براتب بغداد إلى نهاية الموسم، وأودع المبلغ كاملا في حسابات نادي الشباب، غير أن لجنة الاستقدامات اشترطت إيداع راتب اللاعب لمدة موسم ونصف، وهو ما لم تتفق عليه كل الأطراف في النهاية، مشيرا إلى أن الشباب توصل فعلا إلى اتفاق رسمي مع بونجاح والسد وافق على بيعه جانفي الماضي، لتفادي رحيله مجانا الصيف المقبل مع نهاية عقده، إلا أن الأمور لم تسر مثلما تم التخطيط له.

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