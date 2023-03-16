أمير سعودي يثير جدلا بتصريحات حول انتقال ميسي إلى الهلال

أثار أمير سعودي جدلا كبيرا، بسبب تصريحات قال فيها أنه لا يتمنى انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي.

وقال الأمير عبد الله بن مساعد، الذي سبق أن كان رئيسا للرئاسة العامة للشباب والرياضة، إن قدوم ميسي للهلال لن يعوض فارق ما أحدثه انتقال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، للمنافس النصر.

في حديثه لبرنامج “فوتبول فويس” عبر إذاعة “يو أف إم”، أضاف الأمير عبدالله: “لا أتمنى أن يأتي ميسي للهلال، لما تأتي شركة دعاية لرعاية ناد سعودي، فهي تبحث عن متابعي النادي على “تويتر” و”إنستغرام” ومبيعات الأقمصة، والفرق بين الهلال والنصر 4 أضعاف في “إنستغرام”، حتى لو جاء ميسي للهلال لن يعوض هذا الفرق”.

وأثارت تصريحات الأمير السعودي جدلا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف مغردون هذه التصريحات بـ”المفاجئة”، بين مؤيد ومعارض لرأي الأمير السعودي.

وكانت تقارير إعلامية قد ربطت النجم الأرجنتيني بالهلال بعد انتهاء عقده مع ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب برنامج “إل شرينجيتو” الإسباني الشهير، فإن ميسي لم يستبعد الانتقال إلى نادي الهلال السعودي الموسم المقبل، بشرط الحصول على راتب قدره 600 مليون يورو.