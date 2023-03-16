-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: موجة حر عبر 9 ولايات غربية
رياضة

أمير سعودي يثير جدلا بتصريحات حول انتقال ميسي إلى الهلال

عمر سلامي
  • 214
  • 0
أمير سعودي يثير جدلا بتصريحات حول انتقال ميسي إلى الهلال
ح.م
ليونيل ميسي خلال حصة تدريبية مع باريس سان جيرمان

أثار أمير سعودي جدلا كبيرا، بسبب تصريحات قال فيها أنه لا يتمنى انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي.

وقال الأمير عبد الله بن مساعد، الذي سبق أن كان رئيسا للرئاسة العامة للشباب والرياضة، إن قدوم ميسي للهلال لن يعوض فارق ما أحدثه انتقال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، للمنافس النصر.

في حديثه لبرنامج “فوتبول فويس” عبر إذاعة “يو أف إم”، أضاف الأمير عبدالله: “لا أتمنى أن يأتي ميسي للهلال، لما تأتي شركة دعاية لرعاية ناد سعودي، فهي تبحث عن متابعي النادي على “تويتر” و”إنستغرام” ومبيعات الأقمصة، والفرق بين الهلال والنصر 4 أضعاف في “إنستغرام”، حتى لو جاء ميسي للهلال لن يعوض هذا الفرق”.

وأثارت تصريحات الأمير السعودي جدلا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف مغردون هذه التصريحات بـ”المفاجئة”، بين مؤيد ومعارض لرأي الأمير السعودي.

وكانت تقارير إعلامية قد ربطت النجم الأرجنتيني بالهلال بعد انتهاء عقده مع ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب برنامج “إل شرينجيتو” الإسباني الشهير، فإن ميسي لم يستبعد الانتقال إلى نادي الهلال السعودي الموسم المقبل، بشرط الحصول على راتب قدره 600 مليون يورو.

مقالات ذات صلة
مهاجمو الخضر ينتفضون مع أنديتهم

مهاجمو الخضر ينتفضون مع أنديتهم

رقم إيطالي غير مسبوق في ربع نهائي أبطال أوروبا

رقم إيطالي غير مسبوق في ربع نهائي أبطال أوروبا

منصب جديد للحكم الدولي السابق “إيتشعلي”

منصب جديد للحكم الدولي السابق “إيتشعلي”

أخبار مُنافس “الخضر”

أخبار مُنافس “الخضر”

إيقاف مدرب اتحاد بسكرة

إيقاف مدرب اتحاد بسكرة

لاعب اتحاد العاصمة سيخضع للتجارب مع ناديين فرنسيين

لاعب اتحاد العاصمة سيخضع للتجارب مع ناديين فرنسيين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد