أمير سعودي يرد على انتقادات تطال المملكة بشأن شراء المشاهير المصريين

رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد بن عبد العزيز على تدوينة نشرت عبر منصة إكس انتقدت “شراء” المملكة للمشاهير المصريين.

وقال الأمير السعودي في تدوينته: “نحترم مصر ونجلها ( أكثر منك بالتأكيد) فنحن لا نرى أن الموسيقيين المصريين يباعون لنشتريهم ولا نرى أن المغنيين والفنانين المصريين يباعون لنشتريهم ولا نرى أن الإعلاميين المصريين يباعون لنشتريهم”.

وأضاف: “أما الثقافة المصرية نستفيد منها نعم ونفخر بها مثلما نستفيد من أي ثقافة في العالم ولذلك نمضي بخطى سريعة في التطور والنمو والتقدم ولا نشغل نفسنا بمراقبة ما يفعله غيرنا بل ننشغل في تطوير بلادنا وشعبنا ولذلك تقدمنا ونتقدم وسنتقدم أكثر بعون الله وفضله ثم بعزيمة شعب عظيم وقيادة عظيمة”.

وتابع: “أما بالنسبة للاعب الكبير محمد صلاح فنحن لا نسعى لشرائه بل لشراء عقده الذي بيع لأكثر من نادي منذ أن كان في نادي المقاولون الى أن وصل لليفربول وأصبح من أهم لاعبي العالم لذلك سعينا لشراء عقده ليساهم في الخطة الموضوعة لجعل الدوري السعودي من أهم خمس دوريات في العالم وسيكون كذلك وستراه وستعلق عليه بتعليق يفوق حنق تعليقك هذا”.

وأردف: “إن جاء صلاح سيضيف للدوري السعودي وسنسعد به بين أهله وفي بلده وإن لم يأت لن يتأثر المشروع الرياضي السعودي وستتحقق أهدافه بعون الله ورغم أنفك.. كل الاحترام والحب والتقدير لمصر وكل ما عكس ذلك هو لك”.

يذكر أن رد الأمير عبد الرحمان جاء على تدوينة كتبها صاحب حساب Great Eagle على منصة أكس، قال فيها: “اشتروا الموسيقيين المصريين.. اشتروا المغنيين والفنانين المصريين.. اشتروا أثريين مصريين.. اشتروا إعلاميين مصريين.. أخدوا ثقافات مصرية.. هيموتوا على صلاح.. الي هيعمل لدوريهم أعلى مشاهدات هم الجمهور المصري. والي بيثقفهم ويفهمهم عالمية هم المصريين”.

وفي أواخر شهر أوت، أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن “لا أحد في الريدز يتحدث عن إمكانية رحيل محمد صلاح”، مضيفا: أنه “لم يأت أي شخص ويسأله عن صلاح، ولم يحدث شيء”.

يأتي هذا بعدما ذكرت قناة “الرياضية” السعودية، نقلا عن مصادرها، أن مواجهة نيوكاسل ستكون الأخيرة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأضافت أن صلاح سيتوجه بعد المباراة إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة لإجراء الكشف الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.

وكشفت تقارير في وقت سابق، أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.