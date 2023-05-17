أمير سعيود: “انفعالي بعد تبديلي عادي وكنت أريد مواصلة اللقاء”

يرى الجزائري أمير سعيود، نجم الطائي، أن انفعاله عقب استبداله في مباراة النصر، ضمن الجولة 27 للدوري، طبيعي ويحدث في كرة القدم.

وقال أمير سعيود في تصريحات لقنوات السعودية الرياضية: ” لقطتي بعد التبديل طبيعية، وهذه الأمور تحدث في كرة القدم، وكنت أريد استكمال المباراة والعودة بالنتيجة أمام النصر، ولكن أولا وأخيرا هذا قرار المدرب رادوي”.

وتابع: “في الشوط الأول كنا قادرين على التقدم بالنتيجة، الأداء الهجومي لنا كان جيدا، لكن في الشوط الثاني تغيرت المعطيات وركلة الجزاء التي احتسبت للنصر غيرت مجرى المواجهة وأعطت دفعة للمنافس”.

وأضاف: “الحمد لله على كل شيء، وهذه هي كرة القدم، وأحب جمهور الطائي كثيرا، وأشكرهم على دعمهم ومساندتهم، وكنا نريد إسعادهم بالفوز في مباراة النصر وإن شاء الله نعدهم بالتعويض”.

وكان الدولي الجزائري قد أبدى انفعاله الكبير لحظة استبداله من طرف مدربه في الطائي السعودي رادوي خلال مباراة النصر.وظهر خلال استبداله غاضبا ووصل به الحد إلى تحطيم كراسي الاحتياط التي كانت مخصصة لرفقائه. وفاز النصر على الطائي الليلة في الدوري السعودي 2/0، حيث سجل له البرتغالي كريستيانو رونالدو (ركلة جزاء) والبرازيلي أندرسون تاليسكا بالدقيقتين 52 و80.