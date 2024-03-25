أمير سعيود ينفرد برقم مميّز

انفرد نجم نادي الرائد السعودي، الجزائري أمير سعيود، برقم مميّز في الدوريات العربية.

وحسب موقع “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، فإن سعيود احتل الصدارة على مستوى 5 دوريات عربية، فيما يخص النجاح في المراوغات.

وأكد الموقع بأن سعيود الأكثر نجاحا في المراوغة في مباراة واحدة، على مستوى دوريات السعودية والإمارات وقطر ومصر والمغرب.

الأكثر نجاح في المراوغة في مباراة واحدة في قاعدة بيانات سوفاسكور الاحصائية الخاصة بالدوريات العربية هذا الموسم (السعودية،الامارات،قطر،مصر،المغرب)

🥇 أمير سعيود🇩🇿 جناح الرائد🇸🇦 ضد الحزم م10 (14)

🥈 شعيب فيضي🇲🇦 جناح مولودية وجدة ضد المغرب الفاسي م21 من الدوري المغربي (12) pic.twitter.com/n2Gw9O87zu

— SofascoreAR (@SofaScoreARB) March 24, 2024