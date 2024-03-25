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رياضة

أمير سعيود ينفرد برقم مميّز

عمر سلامي
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أمير سعيود ينفرد برقم مميّز
أرشيف
أمير سعيود

انفرد نجم نادي الرائد السعودي، الجزائري أمير سعيود، برقم مميّز في الدوريات العربية.

وحسب موقع “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، فإن سعيود احتل الصدارة على مستوى 5 دوريات عربية، فيما يخص النجاح في المراوغات.

وأكد الموقع بأن سعيود الأكثر نجاحا في المراوغة في مباراة واحدة، على مستوى دوريات السعودية والإمارات وقطر ومصر والمغرب.

ونجح سعيود في مباراة فريقه أمام الحزم لحساب الجولة العاشرة من الدوري السعودي، من القيام بـ14 مراوغة ناجحة.

ويحتل المغربي شعيب فيضي المركز الثاني بـ12 مراوغة ناجحة، قام بها في مباراة فريقه مولودية وجدة ضد المغرب الفاسي لحساب الجولة الـ21 من الدوري المغربي.

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