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رياضة

أمير عبدو يكشف عن هدف “المرابطين” في كأس إفريقيا

عمر سلامي
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أمير عبدو يكشف عن هدف “المرابطين” في كأس إفريقيا
أرشيف
أمير عبدو

أكد مدرب منتخب موريتانيا، أمير عبدو، أن هدف “المرابطين”، هو الوصول إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليا في كوت ديفوار.
وقال أمير عبدو في المؤتمر الصحافي، الذي يسبق مواجهة الرأس الأخضر: “هدفنا في منتخب موريتانيا، هو الوصول إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، جميع نجوم الفريق جاهزون للمباراة ضد الرأس الأخضر”.

وأضاف: “منتخب الرأس الأخضر قوي للغاية، ومنتخب موريتانيا يريد الذهاب بعيدا في البطولة، وجميع اللاعبين مستعدون للقتال في المواجهة، من أجل تحقيق الهدف”.

ويواجه منتخب موريتانيا، الرأس الأخضر، أمسية الاثنين بداية من السادسة بتوقيت الجزائر، لحساب ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار.
وحقق منتخب موريتانيا المفاجأة في مرحلة المجموعات، بفوزه على المنتخب الجزائري بهدف دون رد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليتأهل إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخه.

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