أمير قروي يُغادر هلال شلغوم العيد نحو الخليج

أعلن اللاعب الدولي الجزائري السّابق أمير قروي عن تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

وكان متوسّط الميدان قروي قد انتقل في الصيف الماضي، من وفاق سطيف إلى هلال شلغوم العيد، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2024.

وخاض أمير قروي 10 مقابلات في صفوف هلال شلغوم العيد بِرسم بطولة الموسم الحالي، من أصل 15 مباراة. يوجد بينها 9 لقاءات شارك فيها أساسيا، وسجّل هدفا.

وقال قروي إنه سيخوض تجربة جديدة بِمنطقة الخليج، والبطولة السعودية تحديدا، دون أن يكشف عن اسم النادي الذي سينتقل إليه.

وأضاف في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يشكر كل الأندية التي مثّل ألوانها سابقا، وهي: مولوديتا الجزائر والعلمة ووفاق سطيف وهلال شلغوم العيد. فضلا عن فرق فرنسية.

وروّج مُشجّعون لِنادي الوشم السعودي لِاسم أمير قروي، لاعبا جديدا في صفوف فريقهم الكروي.

وينتمي فريق الوشم إلى البطولة السعودية للدرجة الثالثة، وهو أمر “معقول” إلى حدّ ما، على اعتبار أن اللاعب أمير قروي بلغ مرحلة “الخريف” الكروي (35 سنة).

وسبق لِأمير قروي خوض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الوطني الجزائري، عام 2013 تحت إشراف التقني وحيد خليلوزيتش. كما مثّل أيضا ألوان الفريق الوطني المحلّي، لكنه لا يُشارك حاليا في “شان” 2023.