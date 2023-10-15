أمير قطر يتباحث مع وزير الخارجية الإيراني حول الأوضاع الفلسطينية

استعرض أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

واستقبل الشيخ تميم، في مكتبه بالديوان الأميري صباح الأحد،حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق بمناسبة زيارته البلاد.

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق، بمناسبة زيارته البلاد، وذلك بمكتبه في الديوان الأميري. https://t.co/VSaZR1NWAb pic.twitter.com/o77PZHr6cD — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) October 15, 2023

وبالعاصمة القطرية الدوحة، اجتمع وفد من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” برئاسة هنية مع وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له.

اتفق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على استمرار التعاون لإنجاز أهداف المقاومة والشعب الفلسطيني كاملة.