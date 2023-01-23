أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس تبون

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صبيحة الإثنين، رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب ما أفادته وكالة الأنباء القطرية فقد تسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من الرئيس عبدالمجيد تبون، تتصل بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام بتسليم الرسالة مبعوث الرئيس تبون لمنطقة الساحل وإفريقيا بوجمعة دلمي، خلال استقباله والوفد المرافق له من قبل الأمير تميم، بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم بالديوان الأميري، صباح الإثنين.

وفي بداية المقابلة، نقل مبعوث الرئيس، تحياته إلى أخيه سمو الأمير، وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء. يؤكد المصدر ذاته.

ومن جانبه، “حمل الأمير تيم، بوجمعة دلمي، تحياته لأخيه فخامة الرئيس الجزائري، وتمنياته لبدوام التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق موصول التقدم والازدهار”.

كما جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. يضيف البيان.