أمير قطر يستقبل السفير الجزائري الجديد

تسلّم أمير دولة قطر تميم بن آل أحمد ثاني، الإثنين، أوراق اعتماد السفير الجزائري المفوض فوق العادة لدى الدولة صالح عطية.

وأفاد بيان السفارة الجزائرية لدى قطر أن امير دولة قطر استقبل السفير الجديد للجزائر صالح عطية الذي قدم له أوراق اعتماده.

ونشرّت السفارة الجزائرية في قطر عبر صفحتها الرسمية: “تشرفت اليوم باستقبال من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، حيث سلمته أوراق اعتمادي كسفير مفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة”.

يذكر أن الحكومة القطرية وافقت على اعتماد صالح عطية سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى دولة قطر، شهر مارس الماضي.

وشغل صالح عطية العديد من المناصب، من بينها قنصلا للجزائر بجدة وسفيرا لدى الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى توليه منصب المدير العام بالنيابة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.