أمير قطر “يشكر” الجزائر

عبّر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني يوم السبت، عن شكره للجزائر على “حسن تنظيمها للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز”.

وقال تميم على منصة “إكس”:”شاركت اليوم في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز في الجزائر الشقيقة، التي أشكرها على حسن تنظيمها”.

وتابع:”تداولنا فيها الآفاق والتحديات العالمية لهذا المورد. وسنواصل من خلال إعلان الجزائر والإعلانات السابقة، العمل على التطلعات المشتركة لدولنا نحو النمو المستدام”.

قبل أن يختم أمير دولة قطر منشوره بالقول:”أشكر أخي الرئيس عبد المجيد تبون على الدعوة وحسن الاستقبال”.

وختمت أشغال القمة ظهر السبت، بالمصادقة على “إعلان الجزائر”. الذي تضمن عدّة توصيات، على رأسها “حفظ الحقوق السيادية المطلقة لدول المنتدى على مواردها الطبيعية”.