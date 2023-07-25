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الجزائر

أمير قطر يعزّي الرئيس تبون في ضحايا حرائق الغابات

الشروق أونلاين
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أمير قطر يعزّي الرئيس تبون في ضحايا حرائق الغابات
أرشيف
الرئيس تبون وأمير قطر

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، برقية تعزية من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في ضحايا الحرائق التي اندلعت في عدّة مناطق من البلاد.

كما بعث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، برقية تعزية إلى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ترحّم فيها على شهداء الحرائق، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأسفرت حرائق الغابات التي نشبت بعدّة ولايات شمالي الجزائر عن 34 حالة وفاة. بينهم 24 شهيدا من المدنيين، و10 شهداء من أفراد الجيش.

وقالت وزارة الداخلية في بيان سابق، إنها سجّلت نشوب 97 حريقا في غابات 16 ولاية منذ الأحد 23 جويلية. ما استدعى إجلاء 1500 مواطن بدائرة القصر في بجاية، ودائرة الأخضرية بالبويرة.

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