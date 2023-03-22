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الجزائر

أمير قطر يمنح وساما شرفيا للسفير الجزائري

الشروق أونلاين
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أمير قطر يمنح وساما شرفيا للسفير الجزائري

مُنح السفير الجزائري لدى قطر مصطفى بوطورة يوم الأربعاء، وساما شرفيا من قبل أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني. نظير “مساهمته في تطوير العلاقات بين البلدين”.

واستقبل الأمير تميم السفير بوطورة في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد.

ومنح الأمير وسام “الوجبة” للسفير الجزائري، وهو أحد أرفع الأوسمة في الدولة. “تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والجزائر”.

من جانبه، أعرب السفير بوطورة عن “شكره وتقديره لأمير قطر، وللمسؤولين في الدولة، على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله بالبلاد”.

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