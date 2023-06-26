أمير قطر يهنئ الرئيس تبون بمناسبة عيد الأضحى

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، مكالمة هاتفية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يهنئه فيها بمناسبة عيد الأضحى، متمنيا المزيد من التقدم والرخاء للشعب الجزائري.

وأعرب الرئيس تبون، حسب بيان للرئاسة، عن شكره “لأخيه أمير دولة قطر الشقيقة، على مشاعره النبيلة. مبادلاً إياه التهنئة، ومتمنيا للشعب القطري الشقيق دوام الازدهار والهناء”.

“كما ثمن قائدا البلدين العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين. واتفقا في هذا الإطار على لقاء يجمعهما، تتويجًا لمستوى هذه العلاقات الأخوية”، يضيف البيان.

وتحتفل الجزائر وقطر على غرار معظم دول العالم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1444 ه، الموافق لـ28 جوان 2023 م.