أمير قطر يوجّه رسالة إلى الرئيس تبون

استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الأحد، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة في الدوحة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد جاء ذلك في خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الأمير تميم على شرف رؤساء الوفود المشاركة في الطبعة العشرين لمنتدى الدوحة الدولي.

وأبلغ لعمامرة أمير قطر “التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب القطري الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار”.

من جهته، أشاد الأمير في خلال هذا اللقاء “بالنجاح الذي حققته زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الدوحة، منوّها بالأهمية الكبيرة التي يوليها الجانب القطري لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه الزيارة”.

كما حمّل أمير دولة قطر الوزير لعمامرة رسالة شفوية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. يضيف البيان.

لعمامرة يتحادث مع نظيره الأردني في قطر

ويوم السبت 26 مارس، التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في قطر.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرين في أشغال الطبعة العشرين لمنتدى الدوحة الدولي.

وحسب ما أفادت به الخارجية الأردنية فقد تحدث الطرفان عن “سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

كما اتفق الوزيران على “تسريع إجراءات توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ذات الأثر في زيادة التعاون الثنائي بين البلدين”.

وتشمل هذه الاتفاقيات “اتفاقية للتعاون في القطاع الطبي. واتفاقيات للتعاون الاقتصادي والاستثماري. إلى جانب إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول”.

لعمامرة في قطر للمشاركة في منتدى “التحول إلى عصر جديد”

ويشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في الطبعة العشرين لمنتدى الدوحة الدولي، الذي ستحتضنه العاصمة القطرية يومي 26 و27 مارس 2022، تحت عنوان ” التحول إلى عصر جديد”.

وسيشارك في المنتدى بدعوة من الشيخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية لدولة قطر.

وسيجمع هذا المنتدى الفكري ثلة من رجال السياسة والمفكرين وصناع القرار على المستوى العالمي، للتطرق إلى عدة مواضيع ذات الصلة بالحوكمة العالمية والتحديات التي يواجهها القانون الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية، وكذا فواعل المجتمع المدني في السياق العالمي المعاصر، وذلك بغية بلورة تصورات جديدة ومستحدثة كفيلة بمواكبة التوجهات الجيوسياسية الجديدة ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المعاصرة.

كما سيتناول المشاركون بالنقاش أبرز القضايا والأزمات السياسية والأمنية على الصعيدين الجهوي والدولي فضلا عن ملفات الطاقة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والصحة والمناخ واللاجئين والهجرة.