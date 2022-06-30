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الجزائر

أمير موناكو يزور وهران

الشروق أونلاين
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أمير موناكو يزور وهران
ح.م
لعمامرة يستقبل أمير موناكو

حل مساء الأربعاء بوهران ألبير الثاني أمير موناكو الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين لحضور فعاليات الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022.

وكان في استقبال سمو الأمير ألبير الثاني بالمطار الدولي “أحمد بن بلة” لوهران وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة , الذي رحب به باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون متمنيا له إقامة طيبة في الباهية وهران.

وبدوره عبر الأمير ألبير الثاني عن شكره الجزيل للرئيس عبد المجيد تبون على الدعوة الكريمة، معربا عن تهانيه الخالصة للجزائر حكومة وشعبا على التنظيم المحكم , والنجاح الباهر الذي تعرفه هذه التظاهرة الرياضية المتوسطية.

هذا وسيتضمن برنامج زيارة الأمير إلى وهران،التي ستدوم يومين، لقاء مع الوفد الرياضي لإمارة موناكو المشارك في الألعاب المتوسطية، كما سيحضر بهذه المناسبة بعض المنافسات الرياضية الجارية في وهران.

للتذكير، يترأس الأمير ألبير الثاني اللجنة الأولمبية لإمارة موناكو .

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