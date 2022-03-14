أميناتو حيدر تعلن نيتها مقاضاة النظام المغربي بسبب برنامج بيغاسوس

أعلنت الناشطة الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر، نيتها مقاضاة النظام المغربي وكذا شركة اسرائيلية بعد تأكيد منظمة العفو الدولية إنها كانت ضحية تجسس باستعمال برنامج “بيغاسوس”، من قبل مخابرات الرباط.

وقالت حيدر في تصريحات للإذاعة الجزائرية، إن التحليل الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، أثبت إن هاتفها تعرض للتجسس من قبل مخابرات النظام المغربي باستعمال برنامج “بيغاسوس”، استهدف اتصالاتها وكل المحتويات.

وحسب الناشطة الصحراوية، فإنها ستستعمل كافة السبل القانونية لمتابعة المتورطين في هذه الفضيحة وعلى رأسهم نظام الاحتلال المغربي والشركة الاسرائيلي، بعد انتهاك حرياتها الشخصية.

ويوم 9 مارس 2022، نشرت منظمة العفو الدولية دليلا جديدا حول تجسس النظام المغربي على الناشطة الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر ببرنامج “بيغاسوس”.

وجاء في بيان للمنظمة أن “التحليل الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، توصل إلى أن هاتفين تابعين لحيدر استهدفا في نوفمبر الماضي، وذلك بعد الكشف عن استخدام البرنامج للتجسس على عدد من الناشطين والصحافيين.

ونقل البيان عن نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في المنظمة، دانا إنغلتون قولها: “حقيقة أن أميناتو حيدر استُهدفت ببرنامج التجسس قبل أشهر قليلة، هي دليل آخر على أن شركات مثل مجموعة (إن. إس. أو) ستستمر في تسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، ما لم يتم تنظيمها بشكل صحيح”.

وربطت المنظمة الكشف الأخير بأدلة التحليل التقني الجنائي، والتي تظهر إساءة استخدام برنامج “بيغاسوس” منذ عام 2019 في المغرب، وكذلك في أكثر من اثنتي عشرة دولة، وأوضحت أن “مجموعة “إن. إس. أو” لم تتخذ أي إجراء لمنع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي تسببها أدواتها في المغرب، مؤكدة ضرورة تحميل المجموعة المسؤولية عن دورها في استهداف أميناتو حيدر ونشطاء آخرين من المغرب والصحراء.

وتعد أميناتو حيدر أبرز ناشطة صحراوية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وحازت على العديد من الجوائز لنشاطها السلمي، بما في ذلك جائزة روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان عام 2008، وجائزة الشجاعة المدنية عام 2009.

وتلقت أميناتو حيدر تحذيرات عبر البريد الإلكتروني من شركة “آبل”، تقول إن هواتفها ربما استُهدفت من قبل مهاجمين ترعاهم الدولة، ما دفع بأميناتو حيدر إلى الاتصال بمؤسسة المعيشة الصحيحة ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية للتحليل التقني الجنائي، حيث جرى تأكيد استهداف هواتفها ببرنامج التجسس “بيغاسوس”.

كما أظهر التحليل التقني الجنائي أن أحد هواتفها يحتوي على علامات استهداف برنامج “بيغاسوس” في سبتمبر 2018، وعلامات أخرى في أكتوبر ونوفمبر 2021 على الهاتف الآخر.

وذكرت المنظمة أنه سبق لها وأن قدمت أدلة مفصلة على هذه الانتهاكات لمجموعة “إن. إس. أو” واستخدام البرنامج التجسسي في المغرب بحق عدد من النشطاء، بينهم الناشط معطي منجب، وعبد الصادق البوشتاوي، وفي قضية الصحافي عمر الراضي، لكن السلطات المغربية ترفض نتائج هذه التقارير.