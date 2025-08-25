أمينة أردوغان تحث زوجة ترامب على هذه المهمة!

حثّت السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان، نظيرتها الأمريكية ميلانيا ترامب على الالتفات لأطفال غزة والتحدث عما يعانون من مجاعة وقتل أثناء حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع.

وأشادت عقيلة الرئيس التركي بدعم السيدة الأولى الأمريكية للأطفال المتضررين من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، مطالبة ترامب بتوسيع نطاق مناصرته ليشمل الفلسطينيين.

وفي رسالة نشرتها الرئاسة التركية يوم السبت، قالت السيدة أردوغان إن غزة أصبحت “مقبرة للأطفال”، وقالت للسيدة ترامب: “يجب أن نوحد أصواتنا وقوتنا ضد هذا الظلم”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قيّم فيه خبراء الأمن الغذائي المدعومون من الأمم المتحدة أن نصف مليون شخص يعانون من المجاعة في مدينة غزة، وأن حياة 132 ألف طفل مهددة بسوء التغذية.

وكتبت أمينة: “إن عبارة “رضيع مجهول الهوية” المكتوبة على أكفان آلاف أطفال غزة تفتح جروحا لا تُشفى في ضمائرنا”.

ودعت الرسالة ميلانا إلى “إظهار نفس الحساسية تجاه غزة التي أبديتها تجاه الأطفال الأوكرانيين الذين فقدوا أرواحهم في الحرب”.

كما شجعت السيدة الأولى في تركيا زوجة ترامب على مناشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة لإنهاء “الأزمة الإنسانية في غزة”.

في وقت سابق من هذا الشهر، أرسلت السيدة ترامب رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناشده فيها مراعاة الأطفال، لكنها لم تُشر إلى أي أطفال بعينهم.

وعادة ما لا تتدخل السيدة الأولى التركية في السياسة، بل تختار في أغلب الأحيان أن تكون ناشطة في القضايا البيئية – وهو ما أشاد به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

لكن السيدة أردوغان سبق أن كتبت رسائل إلى شركاء قادة العالم، في عام 2016 نيابة عن السوريين المحاصرين في الحرب الأهلية، وأدانت فيها أفعال الكيان الصهيوني في غزة في مارس، وفق ما نشره موقع “بي بي سي”.