أمين بوعناني يهدي الجزائر أول ميدالية ذهبية

ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا

توج العداء الجزائري، أمين بوعناني، بالميدالية الذهبية لسباق 110 م/حواجز، مساء الأربعاء الفارط، في ألعاب التضامن الإسلامي 2022، الجارية بمدينة قونيا التركية.

وحقق العداء الجزائري وقتا قدره 13ثا و21 جزء بالمائة، محسنا الرقم القياسي الوطني والشخصي له الذي حققه في البطولة العالمية الأخيرة بأوجين (الولايات المتحدة الأمريكية) والذي كان بـ: 13ثا و37جزء.

وعادت الفضية والبرونزية لكل من السينغالي فرانسوا ماندي (13ثا و28ج) والكويتي يعقوب اليوحا (13ثا 30ج) على التوالي.

وتعد هذه أول ذهبية للجزائر في ألعاب قونيا الإسلامية، بعد البرونزيتين اللتين حققهما كل من العداء، عبد المالك لحولو، في سباق 400 م/حواجز وزوينة بوزبرة، في اختصاص رمي المطرقة برمية قدرت ب: 59م و51.

.. برونزية للجزائري أسامة خنوسي في رمي القرص

من جهته، توج الجزائري، أسامة خنوسي بميدالية برونزية في مسابقة رمي القرص، أول أمس الخميس في ألعاب التضامن الإسلامي، الجارية بمدينة قونيا التركية مسجلا بالمناسبة رقما قياسيا وطنيا جديدا قدره 59ر60 متر.

وصرح خنوسي على صفحة “فايسبوك” للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية قائلا:” أهدي هذه الميدالية لكل الشعب الجزائري الذي وعدته بالفوز بميدالية، بعد ضياع البوديوم خلال الألعاب المتوسطية 2022 بوهران”.

وعادت الميدالية الذهبية للمسابقة للكويتي عبسى زنقاوي (62.08) بينما نال القطري إبراهيم المعز الميدالية الفضية (61.35).

وحطم خنوسي رقمه القياسي الوطني للاختصاص (85.93 م) المسجل في ألعاب وهران المتوسطية 2022.

وبهذه الميدالية يرتفع رصيد الجزائر إلى 6 ميداليات (1 ذهبية وخمس برونزيات) بعد ذهبية العداء أمين بوعناني، في سباق 400 متر/حواجز، وبرونزيات العداء، عبد المالك لحولو (سباق 400 م/حواجز)، زوينة بوزبرة، في رمي المطرقة وعلي حكيم ولمياء عيسيوي في منافسات الرافل (فردي/رجال-سيدات).

.. وسليمان مولى ينسحب من السباق النهائي لـ 400 م بسبب الإصابة

من جهة أخرى، أجبر العداء الجزائري سليمان مولى على الانسحاب من نهائي سباق 400 متر، بعد شعوره بآلام على مستوى الفخذ، حيث مباشرة بعد انطلاقة موفقة، رمى مولى المنشفة بعد ركضه حوالي 100 متر فقط.

من جهتها، أنهت العداءة أمينة بطيش نهائي 3.000 م /موانع في المركز الرابع والأخير بتوقيت قدره 10 د 22 ثا 32 في نهائي عرف مشاركة أربع عداءات فقط.

وتشهد النسخة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي مشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي من 54 بلدا يتنافسون على 21 اختصاصا.

يذكر أن الجزائر تشارك في هذه الألعاب بـ 140 رياضيا منهم 36 فتاة في 12 رياضة.

والجدير بالذكر أن العاب التضامن الإسلامي هي تظاهرة رياضية تنظم من قبل الاتحادية الرياضية للتضامن الإسلامي (نشأت يوم 6 مايو 1985 بالرياض) وتحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي.