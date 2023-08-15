أمين توغاي في دائرة اهتمامات بورتو البرتغالي

أشار تقرير صحفي إلى استهداف نادي بورتو البرتغالي التعاقد مع مدافع المنتخب الوطني، محمد أمين توغاي، لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي، تحسبا للموسم الجديد.

ووفقًا لما تناقلته مصادر إعلامية عن الصحفي نبيل جليط، عبر حسابه بمنصة “تويتر”، فإن بورتو البرتغالي وضع توغاي ضمن قائمة المدافعين المرشحين لتدعيم النادي دون تقديم أي عرض رسمي إلى حد الآن.

وبحسب نفس المصدر، فإن المدافع السابق لنصر حسين داي يرغب في خوض تجربة احترافية في أوروبا.

هذا، وكانت تقارير صحفية كشفت بحر الأسبوع عن اهتمام الغرافة القطري بضم الدولي الجزائري.

وتمكن توغاي، 23 سنة، في فترة وجيزة من فرض نفسه ويصبح أحد أعمدة دفاع المنتخب الوطني، علما أنه كان ضمن المنتخب المحلي الذي توّج عام 2021 بكأس العرب بقطر.

ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى توغاي على مستوى الترجي التونسي الذي كان انضم إليه في 2020، حيث يسعى الأخير لإقناع لاعبه بالبقاء في الفريق وتمديد عقده الذي ينتهي في 30 جوان 2024.