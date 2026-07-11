أمين توقاي مطلوب في قطر وليبيا

بعد ست سنوات مع الترجي التونسي

أعلنت الصحافة التونسية، الجمعة، عن المغادرة المحتملة للمدافع الدولي الجزائري محمد أمين توقاي، لنادي الترجي الرياضي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية، واضعا بذلك، حدا لمغامرة استمرت ست سنوات مع نادي اللونين “الأحمر والصفر”.

وتضيف نفس المصادر بأن توقاي تلقى عرضين ماليين مغريين من قطر وليبيا، حيث سيكون اللاعب راغبا في الرحيل وكذا النادي التونسي.

وكان توقاي (26 سنة) قد التحق بالترجي التونسي سنة 2020، قادما إليه من نصر حسين داي، حيث فرض نفسه كأحد العناصر الأساسية لدفاع الترجي، حيث خاض 176 مباراة بكل المنافسات مسجلا خلالها 13 هدفا.

وخلال مشواره مع نادي “باب سويقة”، توج الدولي الجزائري بخمسة ألقاب للبطولة التونسية وبكأس تونس مرتين وثلاث كؤوس ممتازة.

ويسري عقد توقاي إلى غاية 2027، كما كان ضمن قائمة 26 لاعبا الذين تم اختيارهم مع المنتخب الجزائري في كأس العالم-2026 دون أن يتم إقحامه ولو دقيقة واحدة.