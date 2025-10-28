أمين شياخة يعاني مع فريقه الجديد وهو عاجز عن التهديف

اللاعب الجزائري يبذل جهداً كبيراً في التدريبات

يعاني الدولي الجزائري أمين شياخة مشاكل كبيرة مع فريقه مع نادي فايله الدانماركي حيث عجز عن التهديف وتراجع أدائه، حسبما نشره موقع وين وين استنادا إلى موقع”كامبو” الدنماركي وزهو ما أكده مدربه إيفان بريليتش: “ما بدا وكأنه صفقة رابحة لنادي فايله بولدكلوب لم يسجل حتى الآن الكثير من الأهداف. المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا لم يُسجل سوى هدف واحد في الدوري الممتاز في عشر مباريات حتى الآن”.

وتابع: “رغم قلة أهدافه والأوقات الصعبة التي يمر بها، لا يزال المدرب إيفان بريليتش يُؤمن بقدرات اللاعب الشاب. يعتقد المدرب الكرواتي أن التكيف يتطلب وقتاً، خاصةً مع وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين الجدد في فريقه”.وأوضح مدرب فايله مشكلة نجمه الواعد: “من الصعب أن تأتي من نادٍ يسيطر على معظم مبارياته لتنضم إلى فريق تعلم أنه يعاني”، وأردف: “ليس من السهل التأقلم وهذه ليست مشكلته وحده فقط، بل للعديد من اللاعبين الآخرين وهذا يصعب الأمر علينا أيضاً”.

وشدد المدرب الكرواتي على أن اللاعب الجزائري يبذل جهداً كبيراً في التدريبات لكن انعدام الانسجام مع زملائه خلال المباريات يؤثر في أدائه، قبل أن يوجه له نصيحة قوية للتحكم بمشاعره وإحباطه، قائلاً: “بالنسبة إلي، من المهم أن يُكافح ويحاول السيطرة على مشاعره وإحباطه وأن يعمل بجد من أجل الفريق. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يُمكننا من خلالها محاولة تغيير الأمور”.

وختم: “أحياناً يتعلق الأمر بقلة من اللاعبين الذين يستيقظون ويخلقون زخماً ويسهمون بأشياء ملموسة في الفريق، مما يغير الشعور العام للفريق. هذا ما نسعى لإيصاله”، في إشارة إلى النتيجة التي يريدها المدرب بريليتش من نجم منتخب الجزائر الواعد.