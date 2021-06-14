أمين عام اتحاد العلماء المسلمين: الإعلام الدولي يتعامل مع انتخابات الجزائر بازدواجية المعايير

انتقد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، الاثنين، “ازدواجية معايير” التناول الإعلامي الدولي للانتخابات التشريعية في الجزائر.

وكتب القره داغي في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أنه عقب يومين من الانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر “نلاحظ إذا كان الفائز في الانتخابات، الجهات الاستبدادية والعلمانية، فإن معظم الأقلام -غير العادلة- تقول: المهم هو الحصول على غالبية الناخبين دون النظر إلى نسبة الحضور”.

وأضاف القره داغي: “أما إذا كان الفائز من الإسلاميين، فإن أصوات معظم وسائل الإعلام تصرح بأن الناخبين قاطعوا”.

وتابع: “كما ترى اليوم في معظم وسائل الإعلام العربية والأجنبية، فهذا عنوان معظم الصحف والقنوات الفرنسية: الجزائر تنتظر نتائج انتخابات تشريعية قاطعها الناخبون”.