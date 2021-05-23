أمين عام الأرندي: كمشة بالبريد المركزي تريد منع الانتخابات

اتهم الطيب زيتوني الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الأحد من أسماهم “كمشة البريد المركزي”، بمحاولة منع الانتخابات التشريعية، لخوفهم من الصندوق كما قال وبحثهم عن التعيين بقرارات.

وقال زيتوني في مهرجان شعبي ببسكرة: أنتم واعون بالتحديات التي تواجه الجزائر، هناك كمشة من الناس في العاصمة أو في البريد المركزي وجزء كبير منهم تم استغلاله يريدون منع الانتخابات بشعار لا للانتخابات”.

وأضاف: هناك ما نسبته 99.99 بالمائة من الجزائريين يريدون الاستقرار وبناء المؤسسات وهؤلاء يريدون المراحل الانتقالية باستغلال بعض الناس.. لايريدون الصندوق لأنهم يخافون الصندوق ويريدون التعيين فقط بقرارات”.