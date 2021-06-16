أمين عام الأرندي: هناك عزوف وليس مقاطعة

قال إن التيجة جاءت بعرق جبيننا

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، الأربعاء، أن العملية الانتخابية في الجزائر تعرف عزوفا وليس مقاطعة، وهذا بسبب المشاكل الإجتماعية التي تعاني منها مختلف فئات المجتمع.

وأكد زيتوني خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر الحزب، أن نسبة العزوف كبيرة وذلك يعود إلى المشاكل الإجتماعية المطروحة، مشيرا إلى أن أغلب المُنتخبِين هم اطارات ومجاهدين.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث أن نسبة المشاركة المعلن عنها حقيقة على عكس نتيجة السنوات الماضية التي كانت حسبه مزوة.

هذا واعتبر الأمين العام للأرندي، حصول حزبه على 57 معقدا هي نتيجة حقيقة و”جاءت بعرق جبيننا” على حد تعبيره.