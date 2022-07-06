أمين عام المؤتمر الإسلامي يشيد بجمع الرئيس تبون لعباس وهنية

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد فتور بين الطرفين دام لسنوات.

وقال إبراهيم طه، الأربعاء، أن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية، خطوة إيجابية مهمة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ورصّ الصفوف داخليا للتمكن من الدفاع عن القضية الفلسطينية وآفاق حلها على الساحة الدولية.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال استقباله من طرف وزير الخارجية تناول الأوضاع السياسية والأمنية في العديد من الدول الإسلامية فضلا عن القضايا الجهوية والدولية الراهنة التي تهم العالم الإسلامي وبالتحديد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والساحل.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي وجعلها تساهم بشكل فعال في رفع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها الدول الأعضاء في المنظمة.

كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة التعاون الاسلامي وآفاق تعزيزها، حيث أشاد السيد حسين إبراهيم طه بالدور الذي تضطلع به الجزائر بصفتها عضوا مؤسسا فاعلا وملتزما بمبادئ وأهداف منظمة التعاون الاسلامي، مشيرا على وجه الخصوص إلى التزامها ومساهماتها المعتبرة في الجهود الرامية لتعزيز السلم والاستقرار والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في القارة الافريقية.