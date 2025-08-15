-- -- -- / -- -- --
أمين عام “حزب الله”: لن نسلم سلاحنا ما دام الاحتلال الصهيوني قائما

الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم

أكد الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني نعيم قاسم، أن المقاومة لن تسلم سلاحها تحت أي ظرف، محذرا من أن أي استهداف للمقاومة ستقود إلى الفوضى والفتن الداخلية.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام تصريحات نعيم قاسم التي وردت في خطاب متلفز، الجمعة، أن قرار الحكومة في 5 أوت الجاري، بتكليف الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة، “يجرد البلاد من السلاح الدفاعي أثناء العدوان ويسهل قتل المقاومة”.

ورفض نعيم قاسم تسليم سلاح المقاومة، وقال إن “الحزب سيخوض “معركة كربلائية في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأميركي”، معتبرا أنه “لا سيادة في لبنان إلا وهي مشفوعة بالمقاومة التي حررت خيار لبنان السيادي”.

وأضاف: “الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن أي فتنة داخلية وعن تخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض البلاد”، وفق تعبيره.

وخاطب أمين عام “حزب الله” الحكومة قائلا: “أوقفوا العدوان وأخرجوا إسرائيل من لبنان، ولكم منا كل التسهيلات خلال مناقشة الأمن الوطني والاستراتيجي”، في إشارة إلى قرار الحكومة نزع سلاح الحزب وحصر السلاح بيد الدولة.

وحذر قاسم من أن احتجاجات الشوارع ضد تسليم السلاح “قد تصل إلى السفارة الأمريكية” في بيروت.

