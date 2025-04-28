أمين غويري أصبح أحد أحسن رؤوس حربة في العالم

استشراف المدرب الإيطالي "دي زربي" بدأ يتحقق

من الصعب على نادي مارسيليا الاحتفاظ بأمين غويري، في الميركاتو الصيفي، ولأن الفريق لا تزيد طموحاته عن المشاركة في رابطة أبطال أوروبا، من دون الطمع في الحصول على لقب الدوري أو أي لقب أوروبي، فإنه سيساعد على تحويل أمين غويري إلى واحدة من القوى العالمية الكبرى ضمن دوريات إسبانيا أو إنجلترا ومع كبار القوم من أجل الحسم والتتويج بالألقاب وليس من أجل التواجد الشرفي.

ساهم الجم الجزائري أمين غويري منذ أن حط رحاله في مرسيليا في عشرة أهداف من 11 مباراة لعبها، بعضها كان كاحتياطي وأخرى لم يكملها، وفي مباراة بريست مساء الأحد، استغنى عنه المدرب روبرتو دي زيربي في الدقيقة الـ66 أي أن لاعبه سجل ثلاثية في حوالي ساعة زمن من اللعب، ومع ذلك أخرجه، أما الجمال في رأس الحربة الجديد في مارسيليا والمنتخب الجزائري، هو تنوع أهدافه بين القوة والقتالية واللمسة الفنية وقد سجل سبعة أهداف تنافس بعضها في جمالها، منذ حلوله بمارسيليا، ولأول مر في أوربا يمنح رأس الحربة، المتعة للمتفرجين، من مراوغات واستعراض وأهداف من لقطات أكروباتية لا نشاهدها في فرنسا إلا نادرا.

بلغ أمين غويري منذ 16 فيفري الماضي 25 سنة، وكان قد أضاع سنوات من ربيع عمره بين نيس ورين، منذ أن ترك ليون، وكل مدرب يشرف على رين أو نيس يصرح أن غويري لاعب من طينة الكبار، ولكنه يعجز عن استغلال كنوزه، إلى أن تواجد بأيدي مدرب إيطالي دي.زيربي، سبق له تدريب برايتن الإنجليزي وشاختار الأوكراني وساسولو الإيطالي، فقال إن المنصب الذي يريده لأمين غويري هو رأس حربة، عصري، ووعد بأن يجعل منه أحد أحسن رؤوس الحربة في أوربا، وأكثرهم تهديفا بمختلف الطرق الفنية.

وما فعله أمين في الفيلودروم أول أمس بثلاثية في 66 دقيقة وبأهداف عبارة عن كوكتيل من الإبداع، هو دليل على أن ثمار دي زيربي بدأت تُقطف وقد نكون أمام قلب هجوم فيه قليل من أغويرو ومن توراس ومن هيغوايين ولاعبين كبار في أشهر الأندية العالمية.

دي زيربي من دون أن يدري، فقد قدم هدية جميلة للمنتخب الوطني، الذي بإمكانه البصم نهائيا على خط هجومه في المستقبل القريب، من خلال رأس حربة متمثل في غويري، وجناحين يجمعان بين الفن الراقي والسرعة النفاثة والخبرة الكبيرة والشباب، في صورة رياض محرز وأمين عمورة، ومن الصعب على أي منتخب في القارة السمراء إيقاف هذا المثلث المرعب.

مع تواجد بغداد بونجاح، كبديل لأمين غويري وحاج موسى وبوعناني كبديلين لرياض محرز، وبن رحمة وبلايلي كبديلين لأمين عمورة، يمكن أن نقول إن بيتكوفيتش محظوظ بترسانة من النجوم وبإمكانه عجنها وتقديمها في طبق كروي راق.

سجل “هاتريك” واختير رجل المقابلة

غويري يتألق ويسجل هدفا عالميا أمام بريست

سجل الدولي الجزائري أمين غويري، ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه أولمبيك مارسيليا للفوز على ضيفه ستاد بريست برباعية لهدف، على ملعب “فيلودروم” في الجولة الـ31 للدوري الفرنسي.

الفوز رفع رصيد فريق الجنوب الفرنسي إلى 58 نقطة منتزعا المركز الثاني من موناكو، الذي تراجع للمركز الرابع بعد تعثره بالتعادل أمام لوهافر بهدف لمثله، فيما تجمد رصيد بريست عند 44 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح المتألق غويري باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف هدف فريقه الثالث والشخصي الثاني له بمهارة فنية عالية من لعبة مزدوجة خلفية في الدقيقة 45، وأكمل الهاتريك في الدقيقة 63.

وسجل زميله الإنجليزي ماسون غرينوود هدفا لمارسيليا في الدقيقة 37، فيما جاء هدف ستاد بريست الوحيد في الدقيقة الـ25 عبر السنغالي عبد الله ديبو سيما.

في حديثه بعد اللقاء، قال غويري في تحليله للهاتريك: “في الهدف الأول لم أفكر في التسديد لأنني لم أكن متوازنًا، وأعتقد أن المدافع حجب الرؤية عن حارس المرمى، وهذا ما تسبّب في الهدف”.

يضيف: “في الهدف الثاني، كنت في انتظار التوزيعة وجاءت الكرة عالية قليلًا، لذلك تعاملت معها بهذه الطريقة -الركلة المزدوجة- لم أرَ الكرة وهي تعانق الشباك، علمت أنها هدف من صوت الجماهير”.

واختتم الدولي الجزائري في تعليقه على الهاتريك التاريخي ضد بريست: “في لقطة الهدف الثالث ظننت أنني في وضعية تسلل، لكن لحسن الحظ أنني لم أكن كذلك، كنت سأحرم حينها من الهاتريك”.

سجل أمين 7 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة مع أولمبيك مارسيليا في الموسم الحالي من 11 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي، علمًا بأنه وفد للفريق في الميركاتو الشتوي 2025.

وفضّل غويري الانفصال عن فريقه السابق ستاد رين بعد أربع أعوام قضاها بين جنباته، لينتقل إلى مارسيليا في منتصف الموسم الحالي مقابل نحو 19 مليون يورو.

في المباراة المقبلة، يسافر أمين مع فريقه من أقصى الجنوب الفرنسي إلى أقصى الشمال، حينما يفد ضيفًا ثقيلًا على ليل في ملعب “بيير موروا” لحساب المرحلة 32 من الدوري الفرنسي، يوم الأحد الموافق 4 ماي المقبل.