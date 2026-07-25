أمين غويري… ركيزة مرسيليا الأساسية في الموسم الجديد

بتوصية مباشرة من المدرب الجديد للفريق

كشفت تقارير إعلامية فرنسية متخصصة، وفي مقدمتها صحيفة “ليكيب” الرياضية الشهيرة، أن إدارة نادي أولمبيك مرسيليا تبني آمالاً كبيرة على المهاجم الدولي الجزائري أمين غويري، ليكون أحد الركائز الهجومية الأساسية للتشكيلة في الموسم الكروي الجديد.

جاء هذا القرار بتوصية مباشرة من المدرب الجديد للفريق، برونو جينيسيو، الذي حسم موقفه سريعاً بالإبقاء على غويري ضمن التعداد النهائي. وتُعد هذه الخطوة رسالة صريحة تعكس المكانة المحورية والثقة الكبيرة التي بات يستحوذ عليها المهاجم الجزائري داخل أروقة النادي الجنوبي. ويعرف جينيسيو إمكانيات صاحب الـ26 عاماً جيداً وقدرته العالية على قيادة الخط الأمامي وصناعة الفارق، نظراً لسابقة العمل بينهما، وهو ما يجعله الخيار الأول لتنفيذ أفكاره التكتيكية.

وعلى الرغم من الوضع المالي الصعب الذي يمر به نادي مرسيليا وخضوعه لرقابة مالية صارمة، إلا أن إدارة النادي لا تفكر إطلاقاً في التخلي عن خدمات غويري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقد حددت الإدارة شرطاً تعجيزياً للفرق الراغبة في ضمه، يتطلب تقديم عرض مالي لا يقل عن 28 مليون أورو، وهي القيمة السوقية الحالية للاعب، مما يؤكد تمسك النادي بوجوده إلى جانب أسماء بارزة أخرى مثل البرازيلي إيغور بايشاو.

ويأتي هذا الإصرار من جانب مرسيليا رغم التنافس والاهتمام المتزايد من عدة أندية أوروبية كبيرة، خاصة في الدوريين الألماني والإيطالي، والتي أبدت رغبة جادة في التعاقد مع المهاجم الجزائري.

بهذه المعطيات والإمكانات، يجد أمين غويري نفسه أمام فرصة ذهبية لقيادة هجوم أولمبيك مرسيليا واستعادة أفضل مستوياته الكروية، مستنداً إلى الدعم المطلق من الإدارة والطاقم الفني، ليثبت قدرته على تأدية دور البطولة في البطولة الفرنسية والمنافسات القارية القادمة.