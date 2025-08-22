-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
عودته أراحت مدرب الخضر بيتكوفيتش

أمين غويري يتعافى ويعود إلى المنافسة

ع. ع
  • 89
  • 0
أمين غويري يتعافى ويعود إلى المنافسة

من المتوقع، أن يعتمد أولمبيك مرسيليا السبت على مهاجمه، أمين غويري، في مباراة الدوري الفرنسي ضد باريس إف سي المقررة السبت بداية من الساعة الخامسة مساء.

وأفادت صحيفة “ليكيب” الجمعة بأن لاعب ستاد رين السابق، الذي تعرض لإصابة طفيفة في أثناء التدريب، جاهز تمامًا وأصبح متاحا مرة أخرى للجهاز الفني لروبرتو دي زيربي، وقد يكون جزءًا من تشكيلة الفريق في مباراة النادي اليوم.

وتأتي هذه الإصابة في وقت يمر فيه الدولي الجزائري بمرحلة شك مع أولمبيك مارسيليا رغم مرور مباراة واحدة فقط من الدوري الفرنسي، حيث تعرض لانتقادات جماهيرية وإعلامية قوية بسبب صيامه عن التهديف مقابل تألق منافسه الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ.

وشكل خبر إصابة غويري ضربة موجعة لمدرب الخضر فلاديمير بيتكوفيتش قبل مواجهتي بوتسوانا وغينيا، خاصةً وأنه أحد ركائزه الهجومية بالنظر لقيمته بعد تألقه اللافت مؤخراً مع المنتخب الجزائري، غير أنه ارتاح بعد تلقيه خبر عودته إلى المنافسة.

ويعاني بيتكوفيتش من مشكلة معاناة بغداد بونجاح نجم نادي الشمال القطري من الإصابة، في وقت يتعافى محمد عمورة نجم فولفسبورغ الألماني من إصابة سابقة. و كان موقع “لوفوسيان” الفرنسي قد كشف الخميس عن خبر صادم لمنتخب الجزائر بالإعلان عن إصابة مفاجئة للمهاجم أمين غويري تهدد انضمامه إلى تربص الشهر المقبل لخوض مواجهتي بوتسوانا وغينيا في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، غير أن التحاليل أكدت أن الدولي الجزائري جاهز للبقاء في المنافسة.

مقالات ذات صلة
صلاح يحقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

صلاح يحقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

حديث عن اعتزال خليف الملاكمة

حديث عن اعتزال خليف الملاكمة

بِالفيديو: تمريرتان حاسمتان وتأهّل لـ “محرز”

بِالفيديو: تمريرتان حاسمتان وتأهّل لـ “محرز”

الحراش.. أجمل وأمتع “ريمونتادا” في تاريخ البطولة الوطنية

الحراش.. أجمل وأمتع “ريمونتادا” في تاريخ البطولة الوطنية

أوّل إنذار كان من نصيب هذا اللاعب

أوّل إنذار كان من نصيب هذا اللاعب

الحكم البوراندي باسيفيك ندابيها وينيمانا لإدارة مباراة الجزائر- بوتسوانا

الحكم البوراندي باسيفيك ندابيها وينيمانا لإدارة مباراة الجزائر- بوتسوانا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد