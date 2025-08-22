أمين غويري يتعافى ويعود إلى المنافسة

عودته أراحت مدرب الخضر بيتكوفيتش

من المتوقع، أن يعتمد أولمبيك مرسيليا السبت على مهاجمه، أمين غويري، في مباراة الدوري الفرنسي ضد باريس إف سي المقررة السبت بداية من الساعة الخامسة مساء.

وأفادت صحيفة “ليكيب” الجمعة بأن لاعب ستاد رين السابق، الذي تعرض لإصابة طفيفة في أثناء التدريب، جاهز تمامًا وأصبح متاحا مرة أخرى للجهاز الفني لروبرتو دي زيربي، وقد يكون جزءًا من تشكيلة الفريق في مباراة النادي اليوم.

وتأتي هذه الإصابة في وقت يمر فيه الدولي الجزائري بمرحلة شك مع أولمبيك مارسيليا رغم مرور مباراة واحدة فقط من الدوري الفرنسي، حيث تعرض لانتقادات جماهيرية وإعلامية قوية بسبب صيامه عن التهديف مقابل تألق منافسه الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ.

وشكل خبر إصابة غويري ضربة موجعة لمدرب الخضر فلاديمير بيتكوفيتش قبل مواجهتي بوتسوانا وغينيا، خاصةً وأنه أحد ركائزه الهجومية بالنظر لقيمته بعد تألقه اللافت مؤخراً مع المنتخب الجزائري، غير أنه ارتاح بعد تلقيه خبر عودته إلى المنافسة.

ويعاني بيتكوفيتش من مشكلة معاناة بغداد بونجاح نجم نادي الشمال القطري من الإصابة، في وقت يتعافى محمد عمورة نجم فولفسبورغ الألماني من إصابة سابقة. و كان موقع “لوفوسيان” الفرنسي قد كشف الخميس عن خبر صادم لمنتخب الجزائر بالإعلان عن إصابة مفاجئة للمهاجم أمين غويري تهدد انضمامه إلى تربص الشهر المقبل لخوض مواجهتي بوتسوانا وغينيا في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، غير أن التحاليل أكدت أن الدولي الجزائري جاهز للبقاء في المنافسة.