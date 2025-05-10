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رياضة

أمين غويري يتوج بجائزة أجمل هدف في شهر أفريل المنصرم

ع.ع
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أمين غويري يتوج بجائزة أجمل هدف في شهر أفريل المنصرم

توج المهاجم الدولي الجزائري أمين غويري، لاعب نادي مارسيليا الفرنسي، بجائزة أفضل هدف خلال شهر أبريل المنصرم في بالبطولة الفرنسية لكرة القدم (موسم 2024 -2025).

وتألق اللاعب غويري (25 سنة) الذي التحق بأولمبيك مرسيليا خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قادما إليه من ستاد ران، بشكل لافت خلال المباراة التي خاضها يوم 27 أبريل الماضي أمام ستاد براست (4-1)، لحساب الجولة الـ 31 للبطولة، بتسجيله ثلاثية، من بينها هدف عالمي.

وكان اللاعب الجزائري قد أعاد التفوق لفريقه قبل انتهاء الشوط الأول (د44) لما راقب الكرة بالصدر، قبل أن يسجل الهدف بمقصية رائعة.

وشارك الجزائري أمين غويري رفقة نادي أولمبيك مارسيليا في 12 مباراة سجل خلالها 8 أهداف ومنح 3 تمريرات حاسمة.ويعد أمين غويري واحد من بين أفضل المهاجمين في البطولة الفرنسية خلال الموسم الكروي الحالي.

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