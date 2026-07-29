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رياضة
آمال كبيرة تعقد عليه لقيادة هجوم النادي

أمين غويري يعود لتدريبات أولمبيك مرسيليا تحسباً للموسم الجديد

ع.ع
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أمين غويري يعود لتدريبات أولمبيك مرسيليا تحسباً للموسم الجديد

سجل المهاجم الدولي الجزائري أمين غويري عودته إلى تدريبات ناديه أولمبيك مرسيليا الفرنسي، وذلك عقب انتهاء عطلته الصيفية التي أعقبت مشاركته رفقة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك والتي توجت بها إسبانيا.

وأظهرت الصور الرسمية التي نشرها النادي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي المهاجم صاحب الـ 26 عاماً في محادثة جانبية مع المدرب الجديد للفريق، برونو جينيسيو، على هامش الحصة التدريبية التي أقيمت بمركز التدريبات “لاكومانديري”.

وبدأ غويري تحضيراته الجدية للموسم الكروي الجديد بعد انقضاء مشاركته المونديالية مع “الخضر”، التي انتهت عند الدور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام المنتخب السويسري بهدفين دون رد.وكان مهاجم “الخضر” قد التحق بصفوف ممثل الجنوب الفرنسي في جانفي 2025 قادماً من نادي ستاد رين، بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف. ويستعد اللاعب السابق لأولمبيك ليون لخوض موسمه الثاني بألوان مرسيليا، محملاً بطموحات كبيرة لتأكيد مستوياته المتميزة التي قدمها منذ انضمامه؛ حيث تمكن خلال مشاركاته في الموسم الماضي من تسجيل 11 هدفاً وتقديم 5 تمريرات حاسمة خلال 28 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

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