أمين غويري يواصل تألقه مع مارسيليا الفرنسي

سجل ثمانية أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال 12 مباراة

واصل الدولي الجزائري أمين غويري هوايته في هز شباك المنافسين، بتسجيله هدفا في تعادل فريقه مرسيليا أمام مضيفه ليل 1-1، على ملعب “بيير موروا” في الجولة 32 للدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح غويري باب التسجيل في الدقيقة 57، بعد هجمة منظمة سريعة، حيث وصلت الكرة إلى أدريان رابيو داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ليمررها عرضية لتجد الدولي الجزائري الذي حولها من لمسة واحدة في الشباك.

ورفع غويري البالغ من العمر 25 عاما، عدد مساهماته التهديفية إلى 11 (سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة) خلال 12 مباراة، منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لفريق الجنوب الفرنسي قادما من رين.

وتمكن البلجيكي فرنانديز باردو من إدراك التعادل لليل في الدقيقة 74، بتسديدة بالقدم اليمنى من وسط منطقة الجزاء، بعد تمريرة بالرأس من زميله الكندي جوناثان ديفيد.

وبهذه الأرقام يكون غويري قد حقق انجازًا أفضل من ذلك الذي ظهر به النجم السابق للكرة الإيفوارية، ديديه دروغبا مع نادي مارسيليا، بحسب ما أكده موقع الجزائر الجديدة.

فقد كان دروغبا صاحب أفضل مساهمة تهديفية في القرن الـ21 خلال المباريات الـ12 الأولى مع نادي مارسيليا، في الدوري الفرنسي. وكان ذلك في سنة 2003، حيث سجل المهاجم الإيفواري 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وكان أمين غويري قد انضم لأولمبيك مارسيليا، في الأيام الأخيرة للميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من نادي رين الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 19 مليون يورو.

ولم يتأخر النجم الجزائري كثيرًا للتألق بشكلٍ لافتٍ مع فريقه الجديد، ما جعله ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي للموسم الجاري (2024-2025)، كما لا يُستبعد إمكانية ترشيحه للقب أفضل لاعب في فرنسا.

ورفع أولمبيك مارسيليا رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما رفع ليل رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، ومتساويا في النقاط مع نيس، الرابع، وستراسبورغ، السادس.