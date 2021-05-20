أمين مقبول: الجزائر مؤهلة أكثر من غيرها للدفاع عن الشعب الفلسطيني

بالنظر لما تشكله من ثقل عربي وإسلامي وإفريقي ودولي

قال سفير دولة فلسطين بالجزائر أمين مقبول، الخميس، أن الجزائر بما تشكله من ثقل عربي وإسلامي وإفريقي ودولي مؤهلة أكثر من غيرها، للم الشمل العربي، وقيادة محور دبلوماسي للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأشاد أمين مقبول خلال استقباله، من طرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمقر المجلس بالجزائر العاصمة، بموقف الجزائر العظيم الظاهر والواضح والمميز في دعم القضية الفلسطينية بالقول، “نحن نفتخر ونتباهى بالجزائر بكل أطيافها ومكوناتها اتجاه القضية الفلسطينية”.

وصرح الدبلوماسي الفلسطيني، أن موقف الجزائر مميز عن باقي الدول والشعوب، لأن الجزائر تتفق وتتوافق شعبا وقيادة، حول موقف واحد وموحد وهو دعم الشعب الفلسطيني، واعتبار القضية الفلسطينية “قضية مقدسة”.

كما أن القضية الفلسطينية في الجزائر، يضيف، “ليست قضية عادية بل استثنائية جزء من القضايا الداخلية للشعب الجزائري”.

ونبه أمين مقبول، إلى دور الدبلوماسية الجزائرية في تحريك المجتمع العربي والمجموعة العربية والإسلامية، وأيضا على مستوى دول عدم الانحياز، لعقد جلسة للجمعية الأممية، لوقف العدوان الصهيوني على فلسطين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية منعت حتى الآن استصدار قرار من مجلس الأمن، لإدانة جرائم الاحتلال الصهيوني، ووقف عدوانه على الشعب الفلسطيني.