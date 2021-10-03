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الجزائر

أم البواقي: انقاذ 20 شخصا حاصرتهم المياه على متن حافلة (صور)

الشروق أونلاين
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أم البواقي: انقاذ 20 شخصا حاصرتهم المياه على متن حافلة (صور)
أرشيف

أعلنت مصالح الحماية المدنية، انقاد 20 شخصا كانوا على متن حافلة حاصرتها المياه بولاية أم البواقي، فيما تم تسجيل تدخل لامتصاص مياه الأمطار من داخل 3 منازل بولاية تبسة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية: تمكنت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية فكيرينة وبدعم من الوحدة الرئيسية ووحدة عين البيضاء بتاريخ 02/10/2021 على الساعة 20سا و00د من إنقاذ 20 شخصا من ركاب الحافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الشريعة _ سيدي بلعباس، كانت محاصرة بمياه الأمطار والسيول مع تسجيل غلق الطريق جزئيا بالمكان المسمى مشتة الماجن الطريق البلدي الرابط بين عين البيضاء وعين طويلة ، ولاية أم البواقي.

وأضاف: الركاب بحضور رئيس الدائرة سخرت لهم حافلة تابعة للدائرة تم نقلهم من مكان الحادث الى دائرة فكيرينة في حالة جيدة وتبقى إسعافاتنا في عين المكان ريثما تفتح الطريق بسبب مياه الأمطار.

أم البواقي

وأعلنت الحماية المدنية لولاية تبسة  إن وحداتها تدخلت لامتصاص مياه أمطار من 06 منازل (04 منازل بشارع هواري بومدين و 01 منزل بوسط المدينة و01 منزل بحي الفوبور) كما تم امتصاص مياه امطار من داخل محل تجاري بحي طريق قسنطينة حيث بلغ منسوب المياه من منسوب قليل الى 50 سم.

وأضافت: كما تم اخراج سيارتين سياحتين عالقتين بالوحل على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى عين زروق ببلدية الحمامات، السيارتين كان على متنهما ستة اشخاص علما ان الطريق الوطني رقم 10 عرف غلق جزئي بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأوضحت: كما تم تسجيل سقوط جذع شجرة فوق اسلاك كهربائية على مستوى حي الكنيسة أين تدخلت مصالحنا رفقة مصالح سونلغاز وتم إستعمال المنشار الكهربائي لقطع الجذع وازاحته على الطريق……لم يتم تسجيل اي اصابات بشرية.

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