أم البواقي: حجز 12 ألف قنطار من البطاطا موجهة للمضاربة

تمكنت المفتشية الإقليمية للتجارة بعين مليلة، بولاية أم البواقي، بالتنسيق مع الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، من حجز 12000 قنطار من مادة البطاطا كانت موجهة للمضاربة.

وجاء في بيان لذات المصالح “تم حجز 1200 طن ما يعادل 12000 قنطار من مادة البطاطا بقيمة مالية مقدرة ب 10 ملايير و800 مليون سنتيم، مخزنة بغرف التبريد وحدة عين مليلة التابعة للمخازن العامة للتبريد بسكيكدة.”

وأوضح البيان أن “البطاطا مخزنة دون مبرر في ظل ارتفاع أسعارها في الأسواق، العملية جاءت بناء على معلومات تلقتها مصالح التجارة وبالتنسيق مع عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة.”