-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

أم البواقي: حجز 12 ألف قنطار من البطاطا موجهة للمضاربة

الشروق أونلاين
  • 393
  • 0
أم البواقي: حجز 12 ألف قنطار من البطاطا موجهة للمضاربة

تمكنت المفتشية الإقليمية للتجارة بعين مليلة، بولاية أم البواقي، بالتنسيق مع الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، من حجز 12000 قنطار من مادة البطاطا كانت موجهة للمضاربة.

 وجاء في بيان لذات المصالح “تم حجز 1200 طن ما يعادل 12000 قنطار من مادة البطاطا بقيمة مالية مقدرة ب 10 ملايير و800 مليون سنتيم،  مخزنة بغرف التبريد وحدة عين مليلة التابعة للمخازن العامة للتبريد بسكيكدة.”

وأوضح البيان أن “البطاطا مخزنة دون مبرر في ظل ارتفاع أسعارها في الأسواق، العملية جاءت بناء على معلومات تلقتها مصالح التجارة وبالتنسيق مع عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة.”

مقالات ذات صلة
مصانع عالمية للسيارات طلبت دخول الجزائر.. وتجربة “نفخ العجلات” لن تتكرّر!

مصانع عالمية للسيارات طلبت دخول الجزائر.. وتجربة “نفخ العجلات” لن تتكرّر!

وزير الخارجية الاسباني يزور الجزائر لبحث ملف أنبوب الغاز العابر للمغرب

وزير الخارجية الاسباني يزور الجزائر لبحث ملف أنبوب الغاز العابر للمغرب

ملف أنبوب الغاز الجزائري.. مدريد تصدم المغرب

ملف أنبوب الغاز الجزائري.. مدريد تصدم المغرب

عاقلي: أموال نفخ العجلات كانت ستمكن الجزائر من شراء شركة فولفو

عاقلي: أموال نفخ العجلات كانت ستمكن الجزائر من شراء شركة فولفو

عودة ملف السيارات في الجزائر إلى نقطة الصفر!

عودة ملف السيارات في الجزائر إلى نقطة الصفر!

نائب بالبرلمان يدعو الحكومة إلى العفو عن التجار المخالفين للحجر

نائب بالبرلمان يدعو الحكومة إلى العفو عن التجار المخالفين للحجر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد