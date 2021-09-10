أم البواقي: حريق مهول يأتي على 6 حافلات للنقل المدرسي ( صور)  

تسبب حريق مهول اندلع، الجمعة، بالحظيرة البلدية بهلول الهادي بدائرة سوق نعمان بأم البواقي في احتراق 6 حافلات للنقل المدرسي.

وأفاد بيان للحماية المدنية ” تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لسوق نعمان مدعمة بوحدة عين مليلة بتاريخ 10/09/2021 على الساعة 12سا و47د لأجل حريق شب في 6 حافلات للنقل المدرسي داخل حظيرة البلدية بهلول الهادي.دائرة سوق نعمان ولاية أم البواقي.”

وأسفر الحريق عن احتراق 6 حافلات للنقل المدرسي.

كما تم إنقاذ عدد معتبر من الشاحنات والسيارات والجرارات التي كانت مركونة في الحظيرة.