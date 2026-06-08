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الجزائر

أم البواقي: 11 جريحا في حادث اصطدام بين حافلة وسيارة

الشروق أونلاين
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أم البواقي: 11 جريحا في حادث اصطدام بين حافلة وسيارة
أرشيف

أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع صباح اليوم الاثنين، ببلدية أولاد حملة بولاية أم البواقي.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن وحداتها تدخلت في حدود الساعة الثانية وخمسين دقيقة صباحا، عقب وقوع حادث اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين أولاد حملة وتلاغمة، بإقليم بلدية أولاد حملة التابعة لدائرة عين مليلة.

وأسفر الحادث، وفق الحصيلة النهائية،عن إصابة 11 شخصًا من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين سنتين و66 سنة، حيث تعرضوا لإصابات وجروح مختلفة إضافة إلى حالات صدمة استدعت تقديم الإسعافات الأولية بعين المكان.

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