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جواهر

أم تبيع طفلها لإجراء عملية تجميلية لأنفها!

جواهر الشروق
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أم تبيع طفلها لإجراء عملية تجميلية لأنفها!

ألقت السلطات الروسية القبض على امرأة قامت ببيع طفلها من أجل إجراء عملية تجميلية لأنفها، بحسب ما نشرت صحيفة “نيويورك بوست”.

وقالت الصحيفة إن الأم باعت طفلها لتسديد مبلغ 3600 دولار مقابل خضوعها لعملية تجميل للأنف.
وسلّمت الأم أحد السكان المحليين ابنها المولود حديثا مقابل مكافأة قدرها 200 ألف روبل، وقد حصلت على دفعة مقدمة صغيرة بقيمة 360 دولارا.

وتلقت الشرطة بلاغا بشأن بيع الطفل، وبادرت باحتجاز الأم والزوجيْن اللذين تبنيا الطفل المولود بشكل غير قانوني.

وأخبر الزوجان المحققين أن المرأة أعطتهما الطفل وشهادة ميلاده، لكنهما أنكرا دفع المال لشراء الطفل مباشرة.

وزعما أن الأم طلبت بعد ذلك 3200 دولار أمريكي لإجراء عملية تجميل أنفها “من أجل أن تتنفس بشكل أفضل”، مؤكدين أنهما كانا سعيديْن لقيامهما بالمساعدة في هذا الأمر.

ويبدو من الصور الملتقطة للأم بعد اعتقالها أنها لم تتمكن من إجراء العملية قبل إلقاء القبض عليها لارتكابها جريمة بموجب مواد القانون الجنائي للاتحاد الروسي وصفت بأنها “عملية بيع لشخص في حالة عجز”.

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