أم تضع 4 مواليد دفعة واحدة بسطيف

لها ابنة كبرى في الرابعة من العمر

شهدت عيادة “محابي” بمدينة سطيف، الأحد، حالة ولادة استثنائية تمثلت في إنجاب أربعة مواليد، ولدان وبنتان، وذلك إثر عملية قيصرية دقيقة نُفذت بنجاح من قبل فريق طبي متخصّص، قاده الدكتور إلياس بوالصوف، في واحدة من الحالات النادرة التي تُسجّل على مستوى المؤسسات الصحية في الولاية، حيث ولد على التتابع طفل، ثم طفلة، ثم طفل وطفلة.

الأم، وهي سيدة في الثامنة والعشرين من عمرها، خضعت للمتابعة الطبية منذ الأشهر الأولى للحمل، بعد أن أظهرت الكشوفات المبكرة مؤشرات على حمل متعدّد، وهي بالمناسبة أم لطفلة في الرابعة من العمر.

وقد جرت العملية الجراحية في أجواء طبية دقيقة، استدعت تجنيد أطباء مختصين في النساء والتوليد، إلى جانب فريق من أطباء الأطفال والممرضين، لضمان سلامة المواليد الأربعة وتفادي أي مضاعفات، وقد غادرت الأم المنحدرة من أم البواقي الإثنين رفقة أبنائها العيادة إلى مقر سكناها بماوكلان على بعد 55 كلم عن سطيف.

وقد أكد الطاقم المشرف على الولادة أن حالة الأم جيّدة جدا، كما حال أطفالها الأربعة الذين يتمتعون بصحة جيدة وقد أطلق عليهم أسماء محمد الطيب وأمير وأفنان وجنان، لينضموا إلى شقيقتهم الكبرى رزان.

والد التوائم السيد رياض وهو موظف، كان في منتهى الفرح، وقال لـ”الشروق”، بأن الهدية التي وصلته من الله جعلته يشعر بأنه أسعد إنسان في الوجود.

وتُعد هذه الحالة من بين الولادات النادرة التي تُسجّل في سطيف، حيث سجلت “الشروق” ولادة خمسة توائم في تبسة، هم حاليا في سنتهم الـ11 وستة توائم في الحروش في جنوب سكيكدة بلغوا الآن العاشرة من العمر.