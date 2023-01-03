أدرجت المطربة المصرية، أم كلثوم ضمن قائمة أفضل مطربي العالم عبر التاريخ، وجاءت في مرتبة متقدمة متفوقة على مايكل جاكسون وبيلي أيليش وريانا.

وبحسب تقرير مجلة “Rolling Stone” الأمريكية، فقد منح نقاد العالم، كوكب الشرق المرتبة 61.

وتضمنت القائمة التي نشرتها المجلة أهم 200 مطرب حول العالم، والفنانة المصرية هي العربية الوحيدة ضمنها.

وتم الاختيار من قبل نقاد الموسيقى بناء على الأصالة والتأثير وعمق الأعمال المقدمة ومدى التنوع الموسيقي.

وفي السياق أوضحت معدة التقرير أن القائمة ليست عن أفضل الأصوات بل أفضل المطربين.

وكان موقع المجلة الأمريكية قد قام بنشر صورة للمطربة وكتب عليها: «أم كلثوم التي لا يوجد مثيل لها في الغرب”.

وأضاف: “كانت لسنوات طويلة النجم الأوحد للعالم العربي حيث تعتبر بمثابة روحه”.

وتابع: “كلمات أغانيها قوية وتستمر لمدة تتجاوز الساعة، بينما تقف مثل الواعظ الناري وتسببت وفاتها في انتقال الملايين للقاهرة من أجل حضور جنازتها التاريخية”.

يذكر أن كوكب الشرق رحلت عن عالمنا في عام 1975، ولكنها لا تزال تتربع على عرش الغناء في العالم العربي.

تعد الفنانة من أبرز مغني القرن العشرين، وبدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، وتربعت على عرش الغناء.

غنّت للعديد من عمالقة التلحين، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي ورياض السنباطي، ومن أبرز من تغنّت بكلماتهم الشاعر أحمد رامي ومأمون الشناوي وغيرهم.

قدّمت للسينما 6 أفلام، أبرزها وداد، وساهمت في المجهود الحربي في أعقاب حرب 67، حيث أحيت حفلتن تاريخيين على مسرح الأولمبيا في فرنسا.

ولم تدخل المطربة الفرنسية العالمية سيلين ديون ضمن القائمة، ما أثار الكثير من التساؤلات والانتقادات في نفس الوقت.