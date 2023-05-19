أم لثلاثة أطفال تتسبب في قتل زوجها طعنا خلال شجار نشب بينهما!

الضحية كان في حالة سكر شديد

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الخميس، عقوبة ثلاث سنوات سجنا منها 18 شهرا موقوفة النفاذ في حق أم لثلاثة أطفال، بعد التماس عقوبة 12 سنة سجنا في حقها عن تهمة الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة بدون قصد إحداثها، لتورطها في طعن زوجها بسكين على مستوى البطن أثناء شجار نشب بينهما وهو في حالة سكر.

التحريات الأولية بملف الحال انطلقت من شكوى تقدم بها شقيق الضحية شهر سبتمبر الفارط من أجل الإبلاغ عن وفاة شقيقه متأثرا بجروح وطعنات أصيب بها على مستوى المعدة والكبد، بعد تلقيه ضربات بسكين حاد من قبل زوجته خلال عراكهما، وكشف الشاكي أن شقيقه توفي بعد 20 يوما قضاها بالمستشفى أين خضع لعدة عمليات جراحية قبل أن يلفظ آخر أنفاسه بالعناية المركزة نتيجة نزيف داخلي، واستنادا لفحوى البلاغ تم توقيف المتهمة “ز. سهام” وإيداعها السجن المؤقت على ذمة التحقيق.

المتهمة صرحت خلال سماع أقوالها أنها أقدمت على طعن زوجها بعد دخوله إلى المنزل الكائن ببراقي بعد منتصف الليل وهو في حالة متقدمة من السكر، وبعد استيقاظ ابنها واستمراره في البكاء قام زوجها بصفعه وضربه بشدة، الأمر الذي دفعها تحت تأثير الغضب إلى الاعتداء عليه بعد ما تطورت الأمور إلى شجار بينهما، وقامت بحمل سكين وطعنته على مستوى البطن، ثم الفرار إلى منزل خالتها، وهي التصريحات التي تراجعت عنها لاحقاً خلال المحاكمة، وأكدت أن الطعنات كانت دفاعا عن نفسها، وأن حملها السكين كان بغرض فتح الباب الخارجي بعد إتلاف الأقفال وقد تعودت على استعماله يوميا ولم يكن بدافع إجرامي، مضيفة أنها توجهت إلى مصالح الدرك الوطني ببن طلحة والإبلاغ عن إصابة زوجها بنزيف حاد، ونجدته من أجل التدخل لنقله إلى المستشفى وتلقي الإسعافات.