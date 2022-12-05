أم لخمسة أطفال تسافر من الهند إلى قطر بالسيارة لتشجيع ميسي! (صور)

صنعت سيدة هندية وهي أم لخمسة أطفال الحدث، مؤخرا، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما رفعت التحدي وقررت السفر من الهند إلى قطر بسيارتها رباعية الدفع لتشجيع نجمها المفضل ليونيل ميسي.

وبحسب ما نقلت “الجزيرة مباشر” عن السيدة ناجي نوشي التي التقتها على أرض المونديال فقد خاضت رحلة فريدة من نوعها مليئة بالتشويق والإثارة، وعاشت في سيارتها طوال رحلتها دون الاستعانة بأية فنادق.

بدأت رحلة نوشي البالغة من العمر 33 عاما، في 15 أكتوبر من كيرلا بالهند، حيث عبرت مومباي ومرت عبر دول عدة في طريقها لحضور المونديال.

وقالت إنها قطعت حوالي 6 آلاف كيلومتر من مدينتها حتى وصلت قطر، وأضافت “إنها المرة الأولى التي أصل إلى هذا البلد وأنا مسرورة جدًا”.

وأشارت إلى أنها عبرت “عُمان والإمارات والسعودية حتى وصلت قطر، وبعد كأس العالم ستذهب إلى البحرين والكويت ودول أخرى في العالم”.

ولم تكن رحلتها سهلة، كما تقول نوشي، فهي أم وزوجة ولديها مسؤوليات تجاه عائلتها التي ما انفكت عن دعمها في رحلتها.

ووصلت نوشي عبر البحر من مومباي إلى سلطنة عُمان، وبدأت رحلتها من مسقط- بسيارتها حتى وصلت الإمارات، ثم السعودية وحتى قطر.

وأشارت إلى أنه بداخل سيارتها مطبخ صغيرة بالإضافة إلى خيمة تنام فيها، وتؤكد أنها لم تذهب إلى أي فندق طيلة رحلتها.

وقالت: “لقد قيل لي أنني كزوجة وأم لدي مسؤوليات ولا أستطيع السفر وتحقيق حلمي، لكن عائلتي دعمتني، حيث أن والدتي تقيم مع أطفالي وزوجي يدعمني ماديًا”.

وتابعت: “كنت في سن 19 عندما تزوجت، وأنجبت الطفل الأول في نفس العام، والآن لدي أطفال عدة وهم متحمسون ويشاهدون قناتي على يوتيوب وعلى إنستغرام. المسألة صعبة لكنني سأحقق أهدافي”.

وتعتبر نوشي أن الهدف النهائي من رحلتها هو مشاهدة ميسي يلعب وفقط، حيث صرحت: “منذ أن بدأت مشاهدة كرة القدم وأنا مفتونة به وبالطريقة التي يلعب بها، إنه رجل عصامي ونموذج يحتذى به لكثير من الناس وفي نواح عدة”.

يذكر أن هذه ليست أول رحلة فردية لنوشي، إذ قامت سابقاً ببعض الرحلات الفردية في كل أنحاء الهند، وفي فيفري الفائت، وثقت قيادتها إلى نيبال على وسائل التواصل الاجتماعي ووصلت إلى معسكر قاعدة جبل إيفرست في خمسة أيام فقط.

وفي أوت الماضي، قطعت مسافة 13 ألف كيلومتر في جميع أنحاء الهند وغطت 17 ولاية وخمس مناطق اتحادية للوصول إلى منطقة الهيمالايا.

وكانت نوشي قد أثبتت في رحلتها الأخيرة المنفردة من كوتاناد إلى نيبال، التي استمرت 50 يوماً متنزهة سيراً على الأقدام، أن الهند بلد آمن للمسافرين بشكل منفرد، أما عن حلمها الكبير فهو زيارة القارات السبع بالسيارة.