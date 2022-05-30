أم مغربية تعذب ابنتها بوحشية والسلطات تتدخل

اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة سلا المغربية أمّا قامت بتعذيب ابنتها بطريقة وحشية أثارت غضب الرأي العام.

وأظهر الفيديو الصادم الذي تجاوزت مدته دقيقتين، والذي تم حذفه بسبب مشاهده المروعة، طفلة مغربية تبلغ من العمر 6 سنوات وهي تروي تفاصيل تعذيبها من طرف أمها البالغة من العمر 25 سنة.

وكشفت “جنّات” عن آثار جلد وكي وحشي استعملت فيه “أمها” آلات حادة كانت تقوم بتسخينها ثم وضعها على أنحاء متفرقة من جسدها الصغير، ما يجعلها غير قادرة على التنفس، كما تقوم باحتجازها وتقييدها في الغرفة.

وعبر الكثير من المغاربة الذين شاهدوا مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن غضبهم وسخطهم من هذه الجريمة التي ارتكبت من طرف” أم ” في حق ابنتها الصغيرة، وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات عليها، وفق “العربية نت”.

وتبين من خلال التحقيقات والتحريات الأمنية، أن الأم الجانية لديها سوابق قضائية عديدة، وتمكنت الشرطة من حجز مجموعة من الأدوات التي قد تكون الأم استخدمتها في عملية التعذيب، بالإضافة إلى 900 غرام من المخدرات( الكيف)، فيما قدمت الرعاية الطبيبة والنفسية للطفلة من طرف خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف.