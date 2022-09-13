أم هندية تسمّم زميل ابنتها لأنه تفوق عليها في المدرسة

توفي صبي هندي بعد تعرضه للتسميم على يد والدة زميلته في الدراسة لتفوقه على ابنتها في المدرسة.

وفي الأسبوع الماضي، ورد أن بالا مانيكاندان، وهو تلميذ في الصف الثامن في مدرسة خاصة، شعر بالنعاس بعد عودته من مدرسته، وعندما سألته والدته عما إذا كان قد تناول أي شيء، أخبرها أنه شرب العصير الذي قدمه له الحارس.

وعند الاطلاع على كاميرا المراقبة، شوهدت امرأة تسلم العصير للحارس في وقت لاحق، وتم التعرف عليها كزميلة الصبي.

وتوفي الصبي في المستشفى بعد أن ساءت حالته، الأمر الذي جعل أهله وأقاربه ينظمون احتجاجا لاعتقادهم أنهم تعرضوا للإهمال.

ووفقا للتحقيق الأولي، فإن والدة التلميذة انزعجت من المنافسة القوية بين ابنها أرول ماري، وزميلته وبالا على الدرجات والعلامات، مما أدى إلى خصومات بينهما، وفقا لصحيفة ” الهند اليوم”.

وقالت الشرطة إن أم التلميذة أعطت العصير الملوث بالسم للحارس ولأنه كان قريبا من التلميذ بالا فأعطاه للطفل، مما أدى إلى وفاته.